El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan correspondiente al lunes 1 y martes 2 de septiembre de 2025. El informe prevé condiciones atmosféricas estables, con ausencia de precipitaciones y temperaturas dentro de parámetros moderados para la época del año.

Para la jornada del lunes 1 de septiembre, se espera que la mañana comience con neblinas, dando paso a un cielo parcialmente nublado durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 0% para todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0°C y una máxima de 16°C. El viento será leve por la mañana, con intensidades entre 0 y 2 km/h provenientes del suroeste, incrementándose ligeramente en la tarde y noche a rangos de 7 a 12 km/h, con dirección variable del norte y sur.

El martes 2 de septiembre se mantendrá la tendencia de estabilidad. Se prevé un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, incluyendo la madrugada, mañana, tarde y noche. La probabilidad de lluvia permanece en 0% para todos los períodos. La temperatura mínima pronosticada es de 2°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 19°C en la tarde. El viento se mantendrá constante con intensidades entre 7 y 12 km/h, cambiando de dirección desde el sur en la madrugada hasta estabilizarse en el norte durante el resto del día.