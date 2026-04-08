Este miércoles, miles de personas en distintos puntos de la Argentina saldrán a las calles para manifestar su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares, en una jornada federal de protesta que promete ser multitudinaria. La convocatoria surge luego de que este martes el oficialismo lograra el dictamen en comisiones en la Cámara de Diputados, reuniendo el respaldo necesario para avanzar con la iniciativa.

Bajo la consigna nacional “NO A LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES – LOS GLACIARES NO SE TOCAN”, asambleas socioambientales, organizaciones y vecinos autoconvocados impulsan movilizaciones en defensa de los territorios y del agua, en lo que consideran un punto de inflexión frente al avance de actividades extractivas.

“El agua es sagrada. El agua vale más que el cobre, el litio, el oro y los negocios”, expresaron desde distintos espacios organizados. Y agregaron: “Ya han ido demasiado lejos en su mercantilización: los que gobernaron antes y los que gobiernan ahora”.

Un debate clave en Diputados

El tratamiento de la modificación de la ley está previsto para este miércoles a partir de las 15 horas en la Cámara de Diputados, en una sesión que estará atravesada por la presión social en las calles y la expectativa de diversos sectores.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de estos ecosistemas estratégicos, fundamentales como reservas de agua dulce. Las organizaciones denuncian que los cambios propuestos abrirían la puerta a actividades que pondrían en riesgo estas fuentes.

San Juan: marchas, vigilia y radio abierta

En la provincia de San Juan, uno de los territorios donde el debate sobre la megaminería y el uso del agua tiene mayor intensidad, habrá movilizaciones en varios departamentos.

En la Capital, la convocatoria es a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo, donde se realizará una marcha y radio abierta. En Calingasta, el encuentro será en la Plaza de Barreal a la misma hora, mientras que en Jáchal habrá una vigilia desde las 17 en la carpa ubicada en la plaza principal.

También se sumará Valle Fértil, con concentración en la Plaza Departamental de San Agustín desde las 19 horas e Iglesia, a las 17, en la Plaza Federico Cantoni.

Provincia por provincia: dónde y cuándo son las protestas

La jornada tendrá réplicas a lo largo del país con diversas modalidades.

Santa Fe, Rosario.

Concentrará a las 17 frente a la Bolsa de Comercio (Córdoba y Corrientes).

Mendoza.

Habrá acciones en distintos puntos. En la Ciudad, participación en la ronda de jubilados desde las 11 en Plaza San Martín, con concentración al mediodía.

En Lavalle, ruidazo y banderazo en el cruce de rutas 34 y 40 a las 17.

Y en el kilómetro cero, ruidazo a las 19.

Neuquén.

La movilización será a las 18:30 en el Monumento, con radio abierta.

San Luis

En la Capital se convocó en la esquina del Correo a las 17 (conversatorio) y marcha a las 19 junto a jubilados.

En Merlo, la concentración será a las 18 en Plaza Sobremonte.

La Pampa

En Santa Rosa se concentrará a las 19 en Plaza San Martín, con antorchas y prendas azules.

Río Negro

Habrá actividades en Allen - Plaza San Martín, 17 horas.

Bariloche - Plaza de los Pañuelos y los Kultrunes, 18 horas, con posible marcha.

Y en El Bolsón, caravanazo desde Plaza Pagano hasta El Hoyo, a las 16 hors).

Santa Cruz

En El Calafate concentrará a las 17 en Plaza Perito Moreno.

Misiones

Posadas se movilizará a las 17 en Plaza 9 de Julio.

Catamarca

En la Capital habrá marcha a las 9 en Plaza 25 de Mayo (junto a jubilados).

Y en Andalgalá concentrará a las 19 en Plaza 9 de Julio.

Córdoba

En la Capital se convocó a las 16 en Plaza Vélez Sársfield con actividades culturales y micrófono abierto.

En Traslasierra, la cita es a la misma hora en Plaza Villa de las Rosas.

Chubut

Habrá marchas en Comodoro Rivadavia (Plaza Kompuchewe, 18 horas).

En Esquel a las 17, con proyección de la sesión y radio abierta.

Y en Trelew, Peatonal Gazin a las 18.

Entre Ríos

Las acciones se realizarán en Concordia en la Peatonal a las 18 horas.

En Paraná en calle Urquiza y San Martín a las 17).

En Colón en el Puerto a las 18.

Y en Concepción del Uruguay a las 18, en Antártida Argentina 278.

Tierra del Fuego

Habrá concentraciones a las 17 en Río Grande (Plaza de las Américas).

En Tolhuin (cartel de ingreso).

Y en Ushuaia en calle San Martín y Fadul.

Buenos Aires

En el Área Metropolitana habrá ruidazo en Temperley (Cangallo y Espora) a las 19:30.

En la provincia de Buenos Aires, se suman Necochea/Quequén (semaforazo a las 11 en 61 y 56) y Mar del Plata (volanteada de 15 a 17 en el Complejo Universitario).

En la Ciudad de Buenos Aires, las actividades incluirán un verdurazo y yerbatazo a las 13 frente al Congreso, y una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Parlamento a las 17, con artistas y música en vivo.

El agua como eje del reclamo

Desde las asambleas remarcan que el eje central de la protesta es la defensa del agua como bien común y derecho fundamental. En ese sentido, advierten que cualquier flexibilización de la normativa vigente podría tener consecuencias irreversibles en los ecosistemas de montaña.

La consigna se replica en todo el país: los glaciares no se tocan. Y con ese mensaje, miles de personas buscarán hacer oír su voz en una jornada que promete marcar el pulso de un debate que excede lo legislativo y se instala de lleno en la agenda social.