¡Pura humildad! El mensaje de Hugo Ibarra tras sacar campeón a Boca

Luego de la obtención de este domingo, Hugo Ibarra le dejó conmovedoras palabras a los hinchas de Boca Juniors. El entrenador del "Xeneize" consiguió su primer título desde que está al mando del equipo de primera división, pero podría multiplicarse esa suerte pronto. Después de empatar 2 a 2 con Independiente en La Bombonera, el exdefensor azul y oro dejó varias frases interesantes.

"La verdad que se lo merecen estos muchachos. Fue un trabajo enorme. Todo este esfuerzo que hicieron durante el tiempo que estoy al frente como entrenador, se lo merecen ellos, ellos han hecho todo lo que se está viviendo en este momento. Un buen comienzo. No es fácil estar en Boca, como jugador ni como entrenador. Hay que estar todos los días a la altura de uno de los clubes más grandes del mundo", resaltó Ibarra.

Luego, Hugo remarcó: "Yo sabía lo que sucedía (cuando le ofrecieron el puesto de DT), pero me hice cargo convencido ese día, sabía que podía lograr cambiar el rumbo del plantel. Boca gana porque tiene esa mística que hemos logrado de a poquito y nos vamos construyendo paso a paso. Al final, ellos me convencieron a mí, porque el trabajo diario que hicieron fue extraordinario. Los jugadores hicieron capaz algo que muchos no creían, como salir en un momento tan difícil como es quedar eliminado de la Libertadores".

Ibarra va por más

"No pienso en eso, pienso en el próximo partido (ante Patronato el miércoles por la Copa Argentina) y es fundamental hacer esto porque si no te desenfocas del compromiso que tenés como grupo. Nunca bajé los brazos, yo sé que ahora, aunque no dependa de mí porque no estoy más adentro de la cancha, yo tenía que convencer a todos estos muchachos de que son unos leones y lo pudimos hacer", profundizó el DT xeneize.

Por otra parte, Hugo Ibarra aprovechó para decir: "Cuerpo médico, técnico, dirigencia, todos convencidos de que teníamos que ir por el mismo camino". Para sentenciar, resolvió que los festejos de este domingo no pueden tapar los próximos objetivos: "Hay que estar a la altura de este club que te exige todos los días. Hoy fuimos campeones, pero mañana hay que dar la vuelta la página".