San Juan sumó una destacada participación en el Sudamericano de Patinaje Artístico realizado en Brasil. El evento se llevó a cabo del 3 al 10 de agosto en la ciudad de Venâncio Aires, estado de Río Grande do Sul, y contó con la presencia de cinco patinadores sanjuaninos integrando la Selección Argentina.

Angelina Daroni Perini obtuvo la medalla de plata en la categoría World Skate Juvenil, dentro de la especialidad Figuras Obligatorias. Por su parte, en la categoría World Skate Infantil, especialidad Parejas, Martina Ariza De Sanctis y Juan Malberti Palacios alcanzaron la medalla de oro.

También estuvieron presentes Delfina Álvarez Salinas, en categoría World Skate Juniors, especialidad Solo Dance, y Joaquina De la Torre, en especialidad Figuras Obligatorias, de la categoría World Skate Infantil.



La Selección Argentina estuvo representada por 57 deportistas en diferentes disciplinas, incluyendo Figuras Obligatorias, Danza, Inline y Libre, logrando un total de 15 medallas, tres de ellas correspondientes a nuestra provincia.

El desempeño de los patinadores sanjuaninos refleja el trabajo de los clubes locales y de la Federación, mostrando capacidad y resultados destacados en competencias internacionales.