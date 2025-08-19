Dos turistas de origen turco que viajaban como mochileros hacia Chile fueron asaltados en Albardón durante la noche del sábado 16 de agosto de 2025. Los jóvenes habían acampado frente al cementerio del departamento cuando fueron abordados por dos hombres que, bajo amenazas con un arma blanca, les sustrajeron todas sus pertenencias, hasta sus teléfonos celulares.

Los asaltantes, identificados como Washington Poblete y David Santiago, oriundos de Albardón y con antecedentes penales, huyeron del lugar con los objetos personales de los turistas. Sin embargo, gracias a la localización de los dispositivos a través de una aplicación de Gmail, la Policía de San Juan rastreó los móviles robados hasta un descampado donde detuvo a los sospechosos y secuestró lo robado.

El Ministerio Público Fiscal imputó a los detenidos por el delito de robo agravado por el uso de armas y solicitó prisión preventiva. La jueza de Garantías Juan Gabriel Miglioli hizo lugar al pedido y ordenó que ambos permanezcan detenidos por 60 días mientras avanza la investigación, que tendrá un plazo de seis meses. La calificación penal establece una pena mínima de cinco y un máximo de 15 años.

En relación con los turistas turcos, se articuló un operativo inmediato junto a la Embajada y se dispuso un traductor oficial para las diligencias. Finalmente, se les devolvieron todas sus pertenencias, incluidos los pasaportes, lo que les permitió continuar con su itinerario hacia Chile.

Las autoridades remarcaron que uno de los acusados había cumplido recientemente una condena de 15 años de prisión, mientras que el otro había salido en libertad hacía apenas dos meses tras otra pena vinculada a delitos contra la propiedad.