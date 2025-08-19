La argentina Agostina Hein hizo historia al consagrarse campeona mundial juvenil en la prueba de 400 metros combinados que se disputó en Otopeni, Rumania. La oriunda de Campana cronometró 4:34.34 y quebró el récord que mantenía Georgina Bardach desde Atenas 2004, cuando la cordobesa logró el bronce olímpico con 4:37.51.

“Amo esta carrera. Necesito llorar…”, fueron las primeras palabras de Hein tras salir de la pileta. La nadadora dominó gran parte de la final, que combina 100 metros de cada estilo (mariposa, espalda, pecho y libre), y superó a la británica Amelie Smith (4:35.49) y a la japonesa Sasaki Shuna (4:38.94).

Publicidad

La flamante campeona mundial ya había dado señales de su gran nivel en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde conquistó ocho medallas (tres de oro, cuatro de plata y una de bronce). En la previa de esta competencia, también había destacado en los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo la integrante más joven de la delegación argentina.

Hein, de apenas 16 años, suma así un nuevo hito para la natación argentina. La última campeona mundial juvenil del país había sido Delfina Pignatiello en Indianápolis 2017, con dos oros en 800 y 1500 metros libre y una plata en 400 libre.

Publicidad

El camino de Hein en Rumania continuará esta semana: el miércoles competirá en los 800 metros libre y el viernes afrontará doble jornada con los 400 libre y los 200 combinados, pruebas en las que buscará nuevamente acceder a las finales.