Un joven de 18 años, identificado como B, fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de abuso sexual simple contra una niña de 10 años. La sentencia fue resultado de un juicio abreviado que se llevó a cabo en Tribunales, este martes 19 de agosto. El caso fue investigado por el fiscal Raúl Iglesias y los ayudantes fiscales Julieta Carcelero, María Isabel Marsiglio y Fernando Pi Martínez, con la colaboración de Antonela Frías.

Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 22 de junio, cuando el imputado B, mientras se encontraba en un automóvil con su familia, le realizó un tocamiento en la cola a la menor M, por encima de su pantalón. La evidencia recolectada durante la investigación fiscal fue fundamental para acreditar la materialidad del delito, lo que llevó a la defensa a acordar un juicio abreviado.

Publicidad

La resolución del caso se concretó durante una audiencia en la que el acuerdo entre la fiscalía y la defensa fue homologado por la jueza de garantías Verónica Chicón. La magistrada determinó que el joven B era culpable del delito de abuso sexual simple en calidad de autor, conforme al artículo 119, primer párrafo, y artículo 45 del Código Penal.

La pena impuesta de seis meses de prisión es de cumplimiento condicional, lo que significa que el imputado no ingresará a un centro penitenciario, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones establecidas por el tribunal. Además de la condena, se dictaron medidas de protección específicas para la víctima, M, quien estuvo representada legalmente por su padre durante todo el proceso.