La llovizna que se registró durante la noche del miércoles en la provincia de San Juan confirmó el pronóstico oficial y aportó un descenso en la temperatura tras un día marcado por el calor. El fenómeno fue anticipado dentro de un esquema de dos jornadas con condiciones relativamente estables, pero con presencia de nubosidad variable y chances de precipitaciones.

Para este jueves, el panorama climático comenzará en la madrugada con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 19 grados. Los vientos serán muy leves, del sector sudoeste, con velocidades que oscilarán entre 0 y 2 kilómetros por hora, y sin probabilidad de lluvias en ese tramo del día.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado y el termómetro ascenderá hasta los 23 grados. En ese período tampoco se esperan precipitaciones. El viento rotará al noroeste y aumentará levemente su intensidad, alcanzando velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la tarde se prevé el punto máximo de temperatura, con registros que podrían llegar a los 30 grados. En esa franja horaria reaparecerá la probabilidad de tormentas aisladas, con un porcentaje estimado de entre el 10 y el 40 por ciento. El viento cambiará al este, manteniendo la misma intensidad.

Por la noche persistirán las condiciones de inestabilidad, con tormentas aisladas y la misma probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá a 26 grados y los vientos volverán a soplar desde el sudoeste, sin ráfagas significativas previstas.

De esta manera, el jueves se presentará con variaciones en el estado del cielo y posibles precipitaciones hacia el cierre de la jornada, en línea con el pronóstico extendido para la provincia.