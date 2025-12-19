Quién es Marcelo Porcel, empresario acusado de abusar de los compañeros de colegio de su hijo

La Justicia investiga una red de presuntos abusos y corrupción de menores que apunta contra Marcelo Porcel, hijo del fundador de Argencard y exconcesionario del shopping Oh! Buenos Aires. El expediente, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard y el fiscal Pablo Turano, se sustenta en el relato de diez adolescentes de entre 13 y 14 años, todos compañeros de colegio del hijo del empresario.

Según la denuncia, el hombre desplegaba una metodología de manipulación fundamentada en su activa participación en actividades deportivas y traslados, ganándose una confianza que luego utilizaba para organizar encuentros privados.

Publicidad

En su defensa pública previa a las denuncias, Porcel se describió como representante del Grupo Hatzalaj y presidente de la firma Campazu S.A., mostrando una imagen de éxito empresarial.

Sin embargo, los testimonios judiciales describen situaciones donde facilitaba alcohol y ofrecía dinero o figuritas del Mundial 2022 a cambio de cumplir desafíos, como circular en ropa interior por su oficina. Los denunciantes sostienen que el dinero y la bebida funcionaban como mecanismos de control mientras el acusado reforzaba la idea del secreto en chats grupales.

Publicidad

A pesar de que los peritajes electrónicos hallaron fotos de amigos de sus hijos desnudos y mensajes comprometedores, la fiscalía y la Defensora de Menores pidieron en varias oportunidades que se lo indague y se le prohíba salir del país.

Por su parte, los familiares de las víctimas reclaman la detención preventiva de Porcel, aunque el magistrado ha decidido esperar a que finalicen todas las instancias de Cámara Gesell. Actualmente, rige una medida cautelar que le impide al empresario acercarse a los jóvenes, al colegio y al club GEBA.