Publicidad
Publicidad

Policiales > En Palermo

Quién es Marcelo Porcel, empresario acusado de abusar de los compañeros de colegio de su hijo

El silencio en la torre Le Parc se rompió cuando Marcelo Porcel fue señalado por diez menores de Palermo Chico.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La justicia secuestró dispositivos electrónicos en las oficinas cercanas al Obelisco.

La Justicia investiga una red de presuntos abusos y corrupción de menores que apunta contra Marcelo Porcel, hijo del fundador de Argencard y exconcesionario del shopping Oh! Buenos Aires. El expediente, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard y el fiscal Pablo Turano, se sustenta en el relato de diez adolescentes de entre 13 y 14 años, todos compañeros de colegio del hijo del empresario.

Según la denuncia, el hombre desplegaba una metodología de manipulación fundamentada en su activa participación en actividades deportivas y traslados, ganándose una confianza que luego utilizaba para organizar encuentros privados.

Publicidad

En su defensa pública previa a las denuncias, Porcel se describió como representante del Grupo Hatzalaj y presidente de la firma Campazu S.A., mostrando una imagen de éxito empresarial.

Sin embargo, los testimonios judiciales describen situaciones donde facilitaba alcohol y ofrecía dinero o figuritas del Mundial 2022 a cambio de cumplir desafíos, como circular en ropa interior por su oficina. Los denunciantes sostienen que el dinero y la bebida funcionaban como mecanismos de control mientras el acusado reforzaba la idea del secreto en chats grupales.

Publicidad

A pesar de que los peritajes electrónicos hallaron fotos de amigos de sus hijos desnudos y mensajes comprometedores, la fiscalía y la Defensora de Menores pidieron en varias oportunidades que se lo indague y se le prohíba salir del país.

Por su parte, los familiares de las víctimas reclaman la detención preventiva de Porcel, aunque el magistrado ha decidido esperar a que finalicen todas las instancias de Cámara Gesell. Actualmente, rige una medida cautelar que le impide al empresario acercarse a los jóvenes, al colegio y al club GEBA.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS