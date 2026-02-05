Un hecho de inseguridad ocurrió en el departamento Rawson y fue frustrado gracias a la rápida intervención de una funcionaria policial que se encontraba de franco de servicio. El episodio se registró en la intersección de calles Guayaquil y Francia, donde un sujeto fue sorprendido robando en una vivienda en construcción.

La protagonista fue la agente Rocío Llano, quien advirtió que un hombre había ingresado al fondo de la casa de su vecina con intenciones delictivas. Sin dudarlo, logró reducir y retener al sospechoso, de apellido Quiroz, de 31 años de edad, hasta la llegada del personal de la Comisaría 25ª con asiento en el barrio Hualilán.

Durante el procedimiento, se constató que el sujeto había intentado sustraer un par de zapatillas Adidas de color negro, modelo Terrex. Una de ellas fue recuperada en el lugar, mientras que la otra fue hallada en el techo de la vivienda, lo que reforzó la hipótesis de un ingreso ilegal mediante escalamiento.

El Ladrón Quiroz, domiciliado en Villa 17 de Agosto del departamento Rawson, quedó a disposición del ayudante fiscal Juan Martín Mattar, quien dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia por el delito de Hurto Agravado por Escalamiento y Violación de Domicilio.