Este miércoles 3 de septiembre, Radiohead sorprendió a sus seguidores al anunciar su primera gira europea en casi diez años. La banda británica realizará un total de 20 conciertos durante noviembre y diciembre, marcando su regreso a los escenarios tras una pausa prolongada.

Las entradas estarán disponibles para su compra desde este viernes a través del sitio Radiohead.com y podrán adquirirse durante un período de 60 horas. La expectativa entre los fanáticos es alta, ya que la agrupación no se presentaba en vivo desde hace siete años.

El baterista Philip Selway compartió en su cuenta de Instagram: “El año pasado nos reunimos para ensayar, solo porque sí. Después de una pausa de siete años, nos hizo muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha alojado en lo más profundo de los cinco”.

Radiohead está conformado por el cantante y compositor Thom Yorke, los guitarristas Jonny Greenwood y Ed O’Brien, el bajista Colin Greenwood y el propio Selway. La gira comenzará con presentaciones en ciudades como Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, con fechas confirmadas en noviembre y diciembre.

Este anuncio ha generado gran repercusión en redes sociales, especialmente entre quienes han seguido la carrera de la banda desde sus inicios. Radiohead es reconocida mundialmente por álbumes icónicos como OK Computer y Kid A, que marcaron un antes y un después en el rock alternativo.

Si bien no se ha confirmado la llegada de nuevo material original, recientemente la banda anunció un álbum en vivo titulado Hail to the Thief - Live Recordings 2003-2009, que estará disponible en plataformas digitales a partir del 31 de octubre. Este disco incluye una versión en vivo de There, There, grabada durante su presentación en el Quilmes Rock 2009 en Buenos Aires, donde se destaca la energía del público argentino.

Radiohead alcanzó gran prestigio en los años 90 gracias a canciones emblemáticas como Creep, un clásico de 1992 que consolidó su lugar en la escena del rock alternativo. En las semanas previas al anuncio, varios carteles misteriosos y flyers con fechas en ciudades europeas generaron especulaciones entre sus seguidores sobre una posible gira o nuevo material.

Actualmente, se conocen fechas específicas para Londres (21, 22, 24 y 25 de noviembre) y Copenhague (1, 2, 4 y 5 de diciembre), además de presentaciones en Bolonia, Italia, que también formará parte del recorrido europeo.