Rata Blanca es una de las bandas más influyentes e importantes del hard rock y heavy en español. El grupo formado en 1985 llegó al estrellato en la década del '90 y hasta la actualidad se mantiene en un nivel altísimo programando giras nacionales e internacionales. En consecuencia, la banda comenzará las giras el 2 de marzo por todo el país, por eso Rata Blanca arribará a San Juan el 24 de marzo y se presentará en Hugo Espectáculos.

El guitarrista, Walter Giardino, es uno de los líderes y referentes de Rata Blanca. Foto; Gentileza

Las entradas para el recital en San Juan, se pueden conseguir en el siguiente link: https://www.todopass.com.ar/inicio/57-50-rata-blanca-san-juan.html#/21-tipo-campo

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

DIARIO HUARPE habló con el guitarrista de la banda Walter Giardino y explicó que el “secreto” son las canciones.

El guitarrista es uno de los líderes de la banda y junto al vocalista Adrián Barilari son la cara visible de Rata Blanca. La revista Rolling Stone supo colocar a Giardino en el top 14 de los 100 mejores guitarristas del mundo.

A lo largo de su extensa carrera, el músico compartió escenario con grandes artistas de la escena mundial tales como Glenn Hughes (bajista y cantante de Deep Purple), Tarja Turunen (cantante de Nightwish), Doogie White (vocalista de Yngwie Malmsteen y Rainbow), Graham Bonnet (cantante de Rainbow), Joe Lynn Turner (vocalista de Deep Purple), Ronnie Romero (cantante de Lords of Black), entre otros.

Walter está pronto a cumplir 63 años el 6 de marzo y contó que a pesar de su habilidad por la guitarra, su amor por la música empezó a los 10 años cuando recibió como regalo su primera guitarra.

Publicidad

- ¿Cuál es el secreto del éxito de Rata Blanca?

Los secretos no son tan secretos y si hay algún secreto, sin duda, fueron las canciones. En Argentina la letra tiene un peso muy importante en las canciones y en mi caso es al revés, o sea la música es primero y después la letra. No digo que la letra no sea importante, pero primero va la música. Llegar no es fácil tiene lo suyo, pero convertirse en un clásico es otra cosa y eso es lo que le pasó a Rata.

- ¿Cómo se mantienen en el tiempo?

Yo creo que las cosas bien hechas desde la honestidad, el trabajo, el sacrificio y un montón de cosas que se aplican en la carrera de uno hacen que los resultados sean los que son. Rata es un camino, yo desde el primer día quise tener una banda que sonara bien en vivo.

- Comparando quizás con otros artistas de la misma época, Rata Blanca es uno de los pocos grupos que sigue haciendo giras. ¿Por qué?

El que no hace la lectura, no lo pasa. Hay tiempo para todo.

- Eso no significa que no te podés divertir...

No, es todo lo contrario. No creo que el rock pueda ser santo, no creo en un rockero impoluto (risas). Todo tiene que ver con todo. Por eso, cuando conozco chicos que tocan bien, les recomiendo que salgan a la calle a tocar. En tu cuarto tenés que practicar, pero salí a un bar a tocar y que por lo menos te paguen el trago. Divertite, pasala bien, peléate, sufrí, transpirá, lo que tiene que pasarte para que seas real. La vida real no es YouTube, la vida real es el bar de la esquina con todo lo que eso implica. Eso te hace desarrollar un intelecto, un temperamento y cosas que hacen que algunas veces te equivoques, muchos de los que se equivocaron eran “antis” cuando los conocí y terminaron siendo víctimas del vicio y de la porquería.

- ¿Qué es lo que más les gustó de San Juan cuando vinieron?

Cada provincia tiene lo suyo, los momentos que hemos vivido en cada lugar los vivimos a pleno y damos todo porque no hay otra forma de hacerlo. El día que eso deje de suceder, me dejo de subir al escenario. En San Juan lo que más disfrutamos es el calor y el vino.

- ¿Siempre fue la guitarra? ¿O como empezó tu amor por la música?

Y mirá... yo tuve unas clases de piano a los cinco años, cerca de mi casa en el Bajo Flores. Las famosas profesoras de piano, pero el caso es que eran muy teóricas las clases y me aburrían un poco. Pero después a los 10 me regalaron las alas de la libertad cuando mi vieja me regaló la primera guitarra.

- ¿Cuándo hiciste el clic y te diste cuenta de que te podías dedicar a esto?

A partir de que empecé a tocar, de alguna manera empecé a saber que las cosas me salían de la forma que me salían, empecé a sentir que tenía que dedicarme a esto porque encima me hacía feliz. Tenía una profesora de música que me llenaba de cosas y yo salía volando. Me acuerdo que le decía a mis viejos "este chico es diferente, fíjense porque no es normal lo que está pasando". Empecé a tocar en los actos del colegio y después armamos una banda eléctrica, se podría decir que me di cuenta con 12 años.

- ¿Escuchás música nueva o actual?

Realmente, todavía no encuentro ninguna música que me llegue, ni que me represente. No te puedo hablar de otros géneros porque van por otro lado. El mundo del rock es hoy quien es cada uno, parece no interesarle a los medios lo que pasa con una banda de rock. Hay bandas argentinas que tienen muchísima convocatoria y están fuera de la información. Hoy las bandas de rock son las que lograron convertirse en un clásico.

- ¿Dios es la taquilla?

Es una cruda realidad del negocio, vos valés lo que recaudó tu última taquilla. Estoy absolutamente en desacuerdo, porque el éxito no te hace buen músico, ni tampoco no tener éxito te hace un mal músico. Por eso yo digo algo: las letras mienten, la música nunca miente. Muchas veces se mezclan las cosas, hablemos de popularidad, hablemos de ideología, pero también hablemos de música.

- ¿Cómo surge el nombre Rata Blanca?

(Risas) Estábamos en eso, justamente buscando un nombre y simplemente se hizo una lista, me acuerdo que la escribió mi hermana porque tenía una linda letra. Se escribieron un montón de nombres y dentro de ellos estaba Rata Blanca, cuando los empezamos a leer, nos miramos y dijimos esta está buena. ¿Y por qué? Que sé yo, tiene varias connotaciones que se puede interpretar de varias maneras y quedó.