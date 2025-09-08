Rawson: delincuentes dejaron caer su arma al huir tras robar $10 millones en estación de servicio

En la mañana de hoy, aproximadamente a las 8:20 horas, se registró un hecho delictivo en las intersecciones de la calle Cabot y la avenida España. El comisario mayor Marcelo Pérez, jefe de la Departamental N3, confirmó los detalles del incidente ocurrido en una estación de servicio de dicha jurisdicción.

De acuerdo con la versión preliminar proporcionada por las autoridades, el hecho se produjo cuando dos individuos de sexo masculino sorprendieron a un empleado del establecimiento. La víctima, una mujer, se disponía a trasladar la recaudación correspondiente al día anterior o al fin de semana hacia un vehículo. En ese momento, fue abordada por los sujetos, quienes lograron sustraerle una mochila que contenía el dinero para luego darse a la fuga.

Según las primeras investigaciones, uno de los implicados se acercó a pie hacia la empleada. Tras cometer el ilícito, ambos delincuentes huyeron en una motocicleta que se encontraba esperando en las inmediaciones. Aunque inicialmente se desconoce si ejercieron violencia física directa sobre la víctima, se recuperó un arma de fuego en el lugar, la cual aparentemente fue dejada caer por los asaltantes durante su huida.

La empleada afectada no registra lesiones físicas y se encuentra en buen estado de salud, aunque se reporta que presenta un estado de shock como consecuencia de la situación violenta vivida.

Hasta el momento, se habla del robo de $10.000.000. Personal policial de la Comisaría 28, bajo la dirección de la Departamental N3, se encuentra abocado a la recolección de evidencia, con especial énfasis en la revisión de filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona y del propio establecimiento, con el objetivo de identificar a los responsables.