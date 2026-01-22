El chef Dani García (reconocido cocinero español) propuso una receta de tortilla de papa sin cebolla que, según él, maximiza la textura y el sabor natural de la papa y el huevo, y se destaca por su simplicidad y técnica precisa. En su versión la clave está en usar 600 gramos de papas, 9 huevos frescos, abundante aceite de oliva y sal, y una técnica que favorece la integración uniforme de los ingredientes.

García explica que el principal diferencial de su método es incorporar las papas aún calientes al bol con los huevos batidos y romperlas suavemente con una varilla, en lugar de mezclar todo en frío. Este gesto provoca que el huevo comience a coagular lentamente al contacto con el calor de la papa, logrando una textura más homogénea y cremosa, y evitando que las capas de huevo y papa se separen durante la cocción.

La preparación inicia con pelar y cortar las papas en rodajas, que se cocinan en aceite de oliva a temperatura moderada (semipochado) hasta que estén tiernas y apenas ligeramente deshidratadas. Luego se trasladan directamente al bol con huevo y sal, se mezclan suavemente y se deja la mezcla en reposo unos minutos para que “tome cuerpo”.

Para cocinar la tortilla, se calienta una sartén con un toque de manteca para impedir que se pegue, se vierte la mezcla y se cocina a fuego suave con tapa. Cuando la base está cuajada, se da vuelta con cuidado para cocinar el otro lado hasta que el exterior esté firme pero el interior siga jugoso y uniforme, sin exceso de líquido.

La receta de García desafía la discusión tradicional sobre si debe llevar cebolla o no, enfatizando que menos puede ser más cuando el objetivo es resaltar el sabor puro de la papa y el huevo. Según el chef, esta preparación produce una tortilla equilibrada, con interior cremoso y exterior bien cuajado, ideal para quienes buscan una versión clásica y depurada de este plato emblemático.