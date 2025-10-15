El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en Casa de Gobierno a los estudiantes de la Escuela Hipólito Vieytes de Caucete que obtuvieron el primer puesto en las III Olimpíadas Nacionales de Robótica. El evento académico fue organizado por la Universidad Iberoamericana de Informática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el encuentro, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Los autores del trabajo premiado son los estudiantes Brisa Morán, Gabriel Ochoa y Jeremías Falcone, quienes participaron junto a las docentes Érica Ozán y Romina Corriente, bajo la dirección de Nélida Díaz. La delegación representó a la provincia con el acompañamiento del Ministerio de Educación de San Juan, obteniendo el máximo galardón entre escuelas de todo el país.

Durante la visita, los estudiantes presentaron al gobernador el proyecto innovador con el que se consagraron campeones nacionales. Se trata de un parque tecnológico inclusivo y sustentable, diseñado a partir de una imagen de su escuela y desarrollado con el uso de inteligencia artificial. El proyecto incorpora sensores sísmicos con luces LED, una hamaca adaptada para sillas de ruedas con control automático, paneles solares con cargadores, basureros tecnológicos y monumentos con códigos QR que relatan la historia del establecimiento educativo.

En el transcurso del encuentro, el gobernador Orrego felicitó a los alumnos por el logro alcanzado y destacó el compromiso del sistema educativo provincial con el impulso de las ciencias, la tecnología y la creatividad desde las aulas. La distinción obtenida por los estudiantes cauceteros representa un significativo reconocimiento al desarrollo de competencias tecnológicas en la educación pública de la provincia.