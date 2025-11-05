Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles en Santa Lucía, cuando personal del Comando Central logró recuperar una importante cantidad de elementos que habían sido sustraídos. Los efectivos realizaron un operativo en la zona de Santa Lucía Este.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en un descampado ubicado al noroeste de calles Burgos y Juan B. Justo, donde cinco sujetos emprendieron la fuga al advertir la presencia policial, abandonando los elementos que habían robado.

Durante el procedimiento, algunos vecinos comenzaron a arrojar piedras hacia los uniformados, por lo que se hizo uso de la fuerza pública y hubo que efectuar disparos con cartuchos AT (antitumulto, con postas de goma) en modo disuasivo, con el objetivo de restablecer el orden y evitar agresiones.

Finalmente, los efectos sustraídos fueron recuperados y trasladados a sede policial. La investigación continúa bajo la órbita de la comisaría jurisdiccional de Santa Lucía Este, que trabaja para identificar a los sospechosos que lograron escapar.