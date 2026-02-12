El Senado dio media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional tras una sesión maratónica que terminó con 42 votos a favor y 30 en contra. La iniciativa obtuvo el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y sectores provinciales e independientes, mientras que el bloque peronista y dos senadores de Santa Cruz votaron en rechazo. Con esta aprobación en general, el texto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su debate en las próximas semanas.

La votación marcó un nuevo capítulo en la agenda legislativa del Ejecutivo, que busca avanzar con cambios en el régimen laboral y otras reformas estructurales. Desde el oficialismo destacaron el resultado como un paso clave para modernizar las relaciones de trabajo y generar condiciones para la inversión, mientras que la oposición cuestionó el impacto sobre los derechos laborales y el equilibrio entre trabajadores y empleadores.

Entre los votos afirmativos se contaron los senadores del oficialismo, junto a representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales. En cambio, votaron en contra los legisladores del Partido Justicialista y los dos integrantes del bloque Moveré por Santa Cruz. La lista detallada incluyó figuras de peso de ambos espacios políticos y reflejó la polarización en torno al proyecto.

El texto aprobado incluye modificaciones en materia de vacaciones, indemnizaciones por despido y la posibilidad de implementar sistemas de banco de horas, entre otros puntos. Estos cambios, introducidos durante la negociación parlamentaria, buscan flexibilizar algunos aspectos del régimen laboral y dar mayor margen de acuerdos entre empleadores y trabajadores.

Tras la media sanción en la Cámara alta, el debate continuará en Diputados, donde el oficialismo intentará convertir el proyecto en ley en el corto plazo. El resultado de esa discusión será determinante para definir el alcance final de la reforma y su impacto en el mercado laboral argentino.