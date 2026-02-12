La película “El botín” se transformó en el primer gran éxito del año para Netflix al superar las 100 millones de visualizaciones en menos de un mes. El thriller, protagonizado por figuras de peso y pensado como un entretenimiento masivo, alcanzó 104 millones de reproducciones en sus primeros 24 días, un número que la coloca entre los lanzamientos más fuertes del catálogo reciente y que consolida su impacto a nivel global.

El desempeño sorprendió incluso dentro de la plataforma, donde se esperaba que una miniserie con fuerte promoción fuera el primer golpe del calendario. Sin embargo, la película logró instalarse rápidamente en la conversación internacional y sostener la atención de la audiencia en un mercado donde competir contra franquicias y temporadas completas suele ser más difícil para los largometrajes originales.

Publicidad

El ritmo de crecimiento, no obstante, comenzó a moderarse con el paso de las semanas. Entre el 2 y el 8 de febrero sumó 7,4 millones de visualizaciones adicionales, una desaceleración habitual tras el pico de estreno. Ese comportamiento se repite en la mayoría de los contenidos del streaming, donde la conversación inicial se enfría y el algoritmo distribuye visibilidad entre nuevas producciones.

Como referencia, el caso de “De vuelta a la acción” sirve de termómetro. Esa película había registrado 121,1 millones de visualizaciones en sus primeros 28 días y cerró el ciclo de 91 días con 147,2 millones, ubicándose entre las más vistas de habla no inglesa. Si “El botín” siguiera una curva similar, podría alcanzar cerca de 126 millones de reproducciones en el mismo período, lo que la dejaría en una zona de desempeño alto dentro del ranking de la plataforma.

Publicidad

El contexto económico también refuerza la magnitud del resultado. El filme habría tenido un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, una inversión importante pero menor que la de otras producciones recientes. En comparación con títulos que superaron ampliamente ese costo, el rendimiento obtenido por el thriller dirigido por Joe Carnahan aparece como una jugada eficiente: menor gasto, alto impacto y potencial de crecimiento sostenido.

El éxito dejó además una consecuencia llamativa en la industria. Los actores Matt Damon y Ben Affleck habrían negociado un bono adicional vinculado al rendimiento real de la película en la plataforma, un esquema poco habitual en el streaming que podría abrir la puerta a nuevos modelos de contrato basados en resultados.

Publicidad

Con el período de 91 días aún en curso, “El botín” ya consiguió instalarse como uno de los fenómenos del año: logró un arranque fuerte, mantuvo presencia en la conversación global y se perfila como un caso de estudio para la estrategia de estrenos de Netflix en 2026.