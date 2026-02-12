River Plate visitará este jueves a Argentinos Juniors con la necesidad de sumar para acomodarse en la tabla del Torneo Apertura 2026. El encuentro, correspondiente a la quinta fecha, se disputará desde las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports para quienes cuenten con el pack fútbol.

El equipo de Núñez llega con el objetivo de recuperarse tras un arranque irregular en el certamen y buscará un triunfo fuera de casa para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Enfrente estará un Argentinos que también pretende consolidarse en el torneo y hacerse fuerte como local en La Paternal.

El duelo tendrá además un condimento especial por la presencia de futbolistas con pasado en ambos clubes, en un contexto de inicio de campeonato donde cada punto comienza a ser clave para la clasificación a las instancias decisivas. La quinta fecha del Apertura presenta un calendario ajustado y ambos entrenadores ultiman detalles de las formaciones para un cruce que promete intensidad.

El partido se jugará en horario nocturno en Buenos Aires y será uno de los encuentros destacados de la jornada, con dos equipos tradicionales que intentan afirmarse en el campeonato.