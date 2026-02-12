Una pareja fue detenida en el departamento Rivadavia, acusada de sustraer materiales de una obra en construcción. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 13ª, tras advertir movimientos sospechosos en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a un hombre identificado como Argadoña y a una mujer, de apellido Olivares, cuando salían de la obra con distintos elementos de construcción. Al ser entrevistados, no pudieron acreditar la procedencia de los materiales y adoptaron una actitud agresiva.

Publicidad

Ante esta situación, los uniformados inspeccionaron el inmueble y constataron que la puerta de ingreso había sido violentada. Posteriormente, el propietario del lugar se presentó en sede policial y radicó la denuncia correspondiente por el robo.

El Ayudante Fiscal, Dr. Morando Martín, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia y ordenó la aprehensión de Argadoña por el delito de hurto. En tanto, Olivares quedó vinculada a la causa como contraventora.