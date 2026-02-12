Amor con sabor local: feria de artesanos y picnic comunitario por San Valentín

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte organizó una serie de actividades gratuitas para conmemorar el Día de los Enamorados, que se celebrará el próximo sábado 14 de febrero. Las propuestas centrales tendrán lugar en dos espacios emblemáticos de la provincia: el Centro Cultural Conte Grand y el Mercado Artesanal Luisa Escudero, ambos ubicados en la ciudad de San Juan.

Desde las 18, los jardines del Centro Cultural Conte Grand se convertirán en un punto de encuentro para las parejas y grupos de amigos que deseen celebrar el amor en un entorno al aire libre. La invitación es a llevar mantas y merienda para participar de un picnic comunitario amenizado con música, juegos y baile. La jornada contará con la presencia de DJs y animadores, además de una feria complementaria que ofrecerá diversos productos y propuestas para los asistentes.

Paralelamente, desde las 19, el Mercado Artesanal Luisa Escudero abrirá sus jardines para albergar la Feria del Mercado Artesanal Día de los Enamorados. En este espacio, emprendedores y artesanos tradicionales expondrán sus creaciones en disciplinas como cuero, madera, cerámica, marroquinería, orfebrería y textil. Como valor agregado, los propios artesanos realizarán demostraciones en vivo de sus técnicas, ofreciendo al público la posibilidad de conocer de cerca procesos de elaboración que forman parte del patrimonio cultural sanjuanino.

Ambas actividades son de acceso libre y gratuito, y se presentan como una oportunidad para disfrutar de una celebración diferente, alejada del consumo masivo y centrada en el encuentro, la creatividad y la valoración de la producción local. Desde la organización se espera una importante convocatoria de público, en una jornada que combina romanticismo, tradición artesanal y vida al aire libre.