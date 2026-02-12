Un joven de 17 años fue detenido tras una persecución policial en Capital, acusado de portar un arma de fuego ilegalmente y resistirse a la autoridad. Intervino personal de la comisaría 2ª.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició a partir de una denuncia por un presunto hecho ilícito en la zona. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un adolescente cuyas características coincidían con las aportadas.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso, identificado como Gutiérrez, alias “El Droguita”, emprendió la fuga a pie por inmediaciones del barrio Echeverría. Tras una breve persecución, fue interceptado a pocos metros.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron un revólver calibre 22 largo, marca Bagual, con capacidad para varios proyectiles. Ante esto, el Ayudante Fiscal, Dr. Jorge Toro, de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia, dispuso el secuestro del arma y la realización de las pericias correspondientes. El menor fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación, donde quedó a disposición de la Justicia.