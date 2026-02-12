La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales correspondientes a la primera fecha del Torneo Apertura 2026 “Daniel Archilla”. El campeonato comenzará este sábado 14 de febrero en distintas canchas de la provincia.

Entre los partidos destacados de la fecha se encuentran Marquesado frente a Trinidad, que será arbitrado por Martín Baigorria; Colón ante Minero, con Eduardo Prior como juez principal; y Atenas contra Sarmiento, bajo el arbitraje de Rubén Fernández.

También fueron designados Rubén Riveros para San Lorenzo vs Villa Ibáñez; Marcelo Cruz en Juventud Zondina vs Carpintería; Ignacio Aurtenechea en 9 de Julio vs Desamparados; Martín Riveros en Peñarol vs Alianza; y Enzo Gómez en López Peláez vs Defensores de Argentinos. Todos comenzarán a las 17.30.

En tanto, el encuentro entre Unión y Rivadavia contará con el arbitraje de Gabriel González. Este partido se juega desde las 21.30, en el Estadio 12 de Octubre.

De esta manera, quedó todo definido para el puntapié inicial del Apertura 2026, que volverá a reunir a los clubes sanjuaninos en una nueva ilusión deportiva.