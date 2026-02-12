Frank Fabra se despidió oficialmente de Boca Juniors con un emotivo mensaje en redes sociales, luego de confirmarse su pase al Independiente de Medellín de Colombia. El lateral izquierdo, que permaneció diez años en el club, agradeció a los hinchas y remarcó el vínculo afectivo que lo unió a la institución durante toda su etapa en la Ribera.

La despedida de Frank Fabra para los hinchas de Boca. Un mensaje de cariño y sin resentimientos. (Frank Fabra IG)

El futbolista colombiano escribió que su paso por el Xeneize fue “sentimiento puro” y aseguró que se va “agradecido y lleno de recuerdos”, tras una década en la que se convirtió en una de las piezas habituales del equipo. En su carta, destacó la pasión de la Bombonera y sostuvo que el vínculo con el club “queda para toda la vida”.

Fabra ganó nueve títulos con Boca desde su llegada en 2016 y disputó más de doscientas cuarenta partidos oficiales, con presencia constante en distintos ciclos técnicos. Sin embargo, su etapa final estuvo marcada por la falta de continuidad y por el quiebre en la relación con parte de los hinchas, especialmente después de la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023.

Tras quedar relegado en la consideración deportiva, el defensor cerró su ciclo en el club a fines de 2025 y optó por continuar su carrera en el fútbol colombiano. Con su despedida, Boca pierde a uno de los jugadores extranjeros con mayor cantidad de presencias en la última década, mientras el plantel avanza en un proceso de renovación.