Nicolás Valentini responsabilizó a la dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, por su salida del club y aseguró que siempre estuvo dispuesto a renovar su contrato, aunque del otro lado no encontró la misma voluntad. El defensor reveló que cobraba alrededor de 300.000 pesos mensuales y afirmó que dio “muchas alternativas” para continuar, pero la negociación no prosperó.

El futbolista, que hoy juega en el Hellas Verona de Italia, explicó que su intención era seguir en la institución donde se formó. “Siempre estuve predispuesto para renovar”, afirmó, al remarcar que la falta de acuerdo terminó con su salida en condición de libre en 2024 tras varios meses de conflicto contractual y marginación del plantel.

El episodio generó polémica entre hinchas y dirigentes, ya que Valentini se fue sin dejar ingresos por transferencia al club. Durante su etapa en Boca disputó 47 partidos y fue parte del plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores 2023, uno de los hitos más relevantes de su carrera con la camiseta azul y oro.

A pesar de las críticas a la conducción dirigencial, el defensor expresó gratitud hacia la institución. Señaló que Boca fue su casa durante una década y que siempre estará agradecido por su formación, aunque reconoció que la renovación “no depende de una sola parte” y que las negociaciones finalmente no prosperaron

Tras su salida, el zaguero continuó su carrera en Europa: primero pasó por la Fiorentina y luego se instaló en el Hellas Verona, donde busca consolidarse en la Serie A mientras el debate por su partida de Boca vuelve a instalarse en el ámbito deportivo.