El Gobierno nacional celebró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y calificó la votación como un “punto de inflexión” para la historia del empleo en la Argentina. Desde la Oficina del Presidente remarcaron que el proyecto aprobado en la Cámara alta busca modernizar el marco normativo y dar previsibilidad al mercado de trabajo, en línea con los objetivos de la gestión.

La aprobación se produjo luego de una maratónica sesión en el Senado, donde el proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos. Tras el resultado, el presidente Javier Milei sostuvo que la reforma representa el final de un modelo laboral que, según el oficialismo, estaba caracterizado por la litigiosidad y normas consideradas obsoletas.

El Ejecutivo interpretó la votación como un gesto de “responsabilidad institucional” por parte de los legisladores que acompañaron la iniciativa, al considerar que responde al mandato de cambios estructurales impulsado por el Gobierno. En ese sentido, desde la Casa Rosada insistieron en que la reforma apunta a dinamizar el empleo formal y generar condiciones más favorables para la actividad privada.

Con la media sanción ya obtenida, el proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados, donde se espera un nuevo debate político y posibles modificaciones. La discusión en el Congreso continuará en las próximas semanas, en un contexto de tensiones entre oficialismo y oposición sobre el alcance de los cambios en el régimen laboral.