Reforma laboral: los cambios en el régimen de vacaciones que aprobó el Senado

El proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado durante las primeras horas del jueves 12 de febrero introduce modificaciones significativas en el régimen de vacaciones anuales, uno de los puntos centrales del texto que no sufrió alteraciones durante las negociaciones previas entre el Gobierno, las empresas y los gremios.

De acuerdo con la iniciativa, las vacaciones anuales deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, se establece la posibilidad de que trabajadores y empleadores acuerden de mutuo acuerdo el goce del período vacacional fuera de esa ventana temporal.

Publicidad

Como novedad, el proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones en tramos, siempre que cada uno de ellos no sea inferior a siete días corridos. Esta flexibilización busca adaptar los descansos a las necesidades operativas de los empleadores y a las preferencias de los trabajadores, siempre bajo acuerdo entre las partes.

En materia de notificación, se incorpora un plazo mínimo de antelación: el empleador deberá comunicar por escrito la fecha de inicio de las vacaciones con al menos 30 días de anticipación. Las convenciones colectivas de trabajo podrán establecer sistemas de notificación diferentes, atendiendo a las particularidades de cada actividad o sector.

Publicidad

Otro aspecto relevante es la obligación impuesta al empleador de organizar el disfrute de las vacaciones de manera que cada trabajador pueda gozar de su descanso al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano. Esta disposición aplica en aquellos casos en que las vacaciones no se otorguen de forma simultánea a la totalidad del personal de un establecimiento, sección o sector, y se acuerden en forma individual o por grupos.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, propone así una actualización del régimen vigente con el objetivo de otorgar mayor flexibilidad tanto a empleadores como a trabajadores, sin alterar la duración total del período de descanso anual establecido por ley.