Regresa la Expo San Juan Geek Collection con una nueva edición para toda la familia

La cuarta edición de la San Juan Geek Collection Expo se desarrollará durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en el Centro Cultural Estación San Martín. El evento, que convoca a seguidores de la cultura pop y el coleccionismo, se realizará en horario de 16:00 a 21:00 horas con entrada libre y gratuita para todo público.

La exposición ofrecerá a los visitantes un recorrido por diversas manifestaciones de la cultura geek a través de figuras de colección, juguetes vintage y dioramas que recrean escenas emblemáticas del cine y las series. Los organizadores destacaron que el espacio está diseñado para ser disfrutado por personas de todas las edades, desde coleccionistas experimentados hasta familias que buscan una actividad recreativa diferente.

Como parte de las actividades complementarias, se llevarán a cabo talleres de pintura 3D y porcelana en frío, donde los asistentes podrán aprender técnicas creativas y llevarse sus propias creaciones. Además, durante ambas jornadas se realizarán sorteos especiales entre los presentes.

La elección del Centro Cultural Estación San Martín como sede busca garantizar el acceso democrático a la propuesta, ubicada en un punto céntrico de la ciudad y con espacios adecuados para albergar las diversas muestras y actividades programadas.

Con esta iniciativa, San Juan consolida su calendario de eventos culturales alternativos, ofreciendo un espacio donde los entusiastas del mundo geek pueden compartir sus intereses y conocer nuevas expresiones de este fenómeno cultural que continúa en constante crecimiento.