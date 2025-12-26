La aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP) marcó un antes y un después para la mina Gualcamayo y para la minería en San Juan. Con una inversión superior a los USD 665 millones y una proyección de al menos 30 años de actividad, el yacimiento ubicado en Jáchal se encamina a convertirse en un polo productivo, tecnológico y laboral de primer nivel en la Argentina. “Es una gran noticia para la empresa, pero también para San Juan y para la Argentina”, sintetizó Marcelo Agulles, gerente de Comunicaciones de Minas Argentinas, en diálogo con San Juan en Noticias, de Radio Mitre 95.1.

El eje central del proyecto es la construcción de una nueva mina denominada Carbonatos Profundos, ubicada por debajo de la histórica explotación subterránea de Gualcamayo. Se trata de un desarrollo de enorme complejidad técnica: para extraer el oro será necesario descender cerca de mil metros de profundidad y construir entre 45 y 50 kilómetros de galerías en el interior de la montaña.

El yacimiento contiene actualmente más de 3,5 millones de onzas de oro en recursos certificados bajo normas internacionales NI 43-101 y JORC, de las cuales 2,45 millones ya están categorizadas como reservas. En todo el distrito Gualcamayo, los recursos superan las 5 millones de onzas, con una expectativa de crecimiento del 20% en el próximo informe de actualización.

“Estamos hablando de una mina completamente nueva, con reglas claras y con una visión de largo plazo”, explicó Agulles, al remarcar que la aprobación del RIGI permite consolidar un programa de inversiones que hace apenas dos años parecía inviable, cuando el yacimiento atravesaba un proceso de cierre.

Marcelo Agulles, gerente de Comunicaciones de Minas Argentinas. (Foto: archivo DIARIO HUARPE).

Tecnología única en Sudamérica

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la construcción de una planta de oxidación a presión (POX), una tecnología de altísima complejidad que permitirá procesar minerales refractarios. En el mundo existen apenas nueve o diez plantas de este tipo en operación, y la de Gualcamayo será la primera en Sudamérica.

“La nuestra va a ser una planta inédita en la región, lo que implica un enorme desafío técnico, pero también una gran oportunidad”, señaló Agulles. Solo esta planta requerirá alrededor de 300 trabajadores especialmente capacitados para su operación continua durante los próximos 20 o 30 años.

A esto se suma la incorporación de equipos autónomos de última generación para la mina subterránea, similares a los que ya se utilizan en países como Finlandia o Chile. Se trata de maquinaria que puede operarse de forma remota desde salas de control, incluso ubicadas fuera del yacimiento.

Capacitación y empleo sanjuanino

La llegada de esta tecnología no reduce la demanda laboral, sino que transforma los perfiles requeridos. “Hoy no hay nadie en Argentina que sepa operar este tipo de planta ni estos equipos”, reconoció Agulles. Por eso, Minas Argentinas prevé traer capacitadores del exterior para formar a trabajadores sanjuaninos, replicando un modelo que ya funcionó en la provincia.

Durante la etapa de construcción, prevista a partir de fines de 2027, se estima un pico de entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo. En la fase de operación, que comenzaría hacia fines de 2029, se consolidarán alrededor de 600 a 700 empleos directos permanentes, sin contar contratistas y proveedores.

“La idea es capacitar, entrenar y que luego la mina quede operando con mano de obra local, como pasó hace 20 años con los camiones fuera de ruta”, recordó Agulles.

Energía limpia y estándares ambientales

El proyecto también incorpora un fuerte componente ambiental. Parte de la inversión estará destinada a la construcción de un parque fotovoltaico de 50 megavatios en Valparaíso, que abastecerá de energía limpia a la operación y reducirá significativamente la huella de carbono.

“El cuidado del ambiente y del agua no se resigna bajo ningún punto de vista”, enfatizó el gerente de Comunicaciones. Tras dos décadas de actividad en la zona, desde la empresa aseguran que los estándares ambientales y de seguridad se mantendrán y se profundizarán, en línea con las exigencias internacionales.

Un proyecto pensado a décadas

La aprobación del RIGI marca un punto de inflexión para Gualcamayo, que pasó de un escenario de cierre a un plan de desarrollo de largo plazo. Desde la llegada de Aisa Group en 2023, se regularizaron deudas, se reactivó la exploración y se avanzó en la recategorización de recursos y reservas.

“Este proyecto no solo implica inversión en infraestructura, sino también en conocimiento y capital humano”, destacó al momento de conocer la aprobación del RIGI, Juan José Retamero, titular de Aisa Group. Remarcó que la formación de técnicos y profesionales argentinos será uno de los impactos más relevantes.

Con antecedentes de más de USD 66 millones en regalías y USD 33 millones aportados al Fondo Fiduciario para Jáchal, Gualcamayo se prepara ahora para una nueva etapa. Una etapa que combina minería de primer nivel, tecnología de punta, empleo local y una mirada puesta en las próximas generaciones de sanjuaninos.