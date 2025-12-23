La Brigada de Investigaciones Oeste, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, detuvo a dos hermanos identificados como “Beto” y “Nacho” Flores, acusados de cometer un robo agravado en una vivienda del departamento Rivadavia.

El hecho se registró en los primeros días de diciembre, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando los sospechosos irrumpieron en una casa ubicada sobre calle Reconquista. Según la investigación, se hicieron pasar por efectivos policiales y amedrentaron a los moradores utilizando armas de fuego y un cuchillo.

Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron una suma cercana a los 2.500.000 pesos en efectivo, además de dos teléfonos celulares, alhajas, un par de luces, una mochila y otros elementos de valor.

Tras una intensa tarea investigativa, el personal policial logró identificar a los presuntos autores y concretó allanamientos en domicilios del barrio Ingeniero Céspedes, barrio Penitente y Lote Hogar N° 30. En esos procedimientos se detuvo a los hermanos Flores y se secuestró el automóvil que habría sido utilizado en el hecho, junto a alhajas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los detenidos fueron trasladados a División Delitos D-5 y a la Central de Policía, mientras que los elementos secuestrados fueron remitidos a la Brigada de Investigaciones Oeste para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.