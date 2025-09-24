Huarpe Deportivo > Copa Libertadores
River Plate busca dar vuelta la serie ante Palmeiras en Brasil
POR REDACCIÓN
River Plate busca dar vuelta la serie ante Palmeiras en Brasil para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Tras caer 2-1 en la ida, el Millonario llega con la necesidad de un resultado favorable en el Allianz Parque desde las 21.30 horas de Argentina, con transmisión por Fox Sports, Telefe y Disney+.
El partido también se podrá seguir en otros horarios según el país: 20.30 en Paraguay, Venezuela, Bolivia y Miami; 19.30 en Ecuador, Colombia y Perú; 18.30 en México.
Formaciones confirmadas
Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
La delegación Millonaria ya se encuentra en el estadio realizando el precalentamiento sobre el césped sintético, mientras que Palmeiras repite la alineación de la ida.
Racha de Palmeiras en casa
El equipo de Abel Ferreira acumula siete eliminatorias de Copa sin ganar como local desde julio de 2022, cuando goleó 5-0 a Cerro Porteño. Cuatro de esas series finalizaron en empates y tres terminaron con la eliminación de Palmeiras en fases previas, incluyendo duelos ante Athletico Paranaense, Boca Juniors y Botafogo.
Próximo rival en semifinales
El ganador del duelo entre Liga de Quito y Sao Paulo se medirá a River Plate o Palmeiras en semifinales. Liga de Quito ganó la ida 2-0 y definirá la serie este jueves en el Morumbí de Brasil. Racing ya aseguró su pase a semifinales tras eliminar a Vélez 2-0 en el global y se enfrentará a Estudiantes o Flamengo.
