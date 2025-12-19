Un hecho delictivo afectó a un integrante del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) en la madrugada de este viernes. Un delincuente ingresó a la sede del ente y se llevó una costosa bicicleta.

Fuentes testigos aseguran que todo sucedió cerca de las 5 de la mañana. Un sujeto ingresó a la sede del sindicato, ubicada en calle San Luis, entre Sarmiento y Entre Ríos, en la Capital, y se llevó un rodado de alto valor.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento del robo. La grabación muestra que el ladrón utilizó una manguera para atar la bicicleta y luego retirarla del predio. A su vez, que se tapó la cara con una remera.

El rodado pertenece a Jaime Lobos, integrante del equipo de ciclismo del SEP, y es utilizada habitualmente tanto para entrenamientos como para competencias deportivas. Se estima que la bicicleta tiene un valor aproximado de 2.000 dólares.

Tras el hecho, Lobos radicó la denuncia en la Comisaría Segunda, donde ya se realizaron los peritajes correspondientes en busca de pistas que permitan identificar al autor del robo y recuperar el rodado.