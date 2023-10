Sobre el mediodía de este martes, la farmacia Desamparados, ubicada en la esquina de Libertador y Del Bono, fue un objetivo de delincuentes. DIARIO HUARPE llegó al lugar y a pesar de que la policía no quiso dar mucha información, pudo corroborar que los ladrones solo habrían sustraído un teléfono celular. La Policía de San Juan investigaba el hecho en el lugar por lo que no tenían información sobre lo acontecido. Cabe resaltar que luego del hecho, la farmacia cerró sus puertas y no atendió al público.

La camioneta de la Policía se estacionó en la vereda norte de Av. Libertador. Foto Lucas López / DIARIO HUARPE.

Tanto comerciantes, como vecinos de la zona fueron consultados para recabar información sobre el desarrollo del asalto, pero todos coincidieron en que no habían visto nada y que pensaron que se trataba de una descompensación de algún empleado de la farmacia. Otros hicieron hincapié en que se dieron cuenta de que pasaba algo cuando el patrullero llegó a altas velocidades y con las sirenas encendidas. Por otro lado, un vecino pensó que se le había hecho muy tarde porque vio que la farmacia estaba cerrada.

De igual manera siguieron atendiendo sus locales con normalidad, al igual que toda la actividad que se desarrollaba en la zona. Cabe destacar que ninguno de los empleados de la farmacia fue herido o sufrió algún daño mientras ocurrió el robo.

La cámara de CISE que puede arrojar datos claves en la investigación. Foto DIARIO HUARPE.

Sobre la vereda norte de la avenida Libertador, se ubica una cámara de seguridad del Cisem que de funcionar correctamente puede ser clave para la investigación, ya que tiene un plano privilegiado del ángulo de la puerta de ingreso de la farmacia.