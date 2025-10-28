El conflicto entre Nancy Pazos y Robertito Funes sigue sumando capítulos y tensiones dentro del equipo del ciclo matutino de Telefe, A la Barbarossa. Tras los fuertes dichos de la periodista contra el conductor, Funes rompió el silencio en Puro Show y le respondió con firmeza.

La polémica se intensificó luego de que Pazos calificara al conductor como “una pobre persona, maltratada en su infancia por su condición sexual”.

Lejos de esquivar el tema, el periodista se mostró visiblemente molesto y dolido por las palabras de Pazos, y apuntó directamente contra ella. “Lo que ella dijo me parece de muy mal gusto, no voy a caer en eso. Es horrible lo que dijo", expresó Funes.

El conductor remarcó que, en sus 30 años de carrera, nunca han hablado de su vida privada o de su familia. Funes aseguró que él nunca habló de la vida privada de Pazos ni de la de nadie, pero ella habló de la suya y de su familia, la cual "me ha criado muy bien". Además, fue enfático al desmentir las acusaciones sobre su pasado: “Fui un chico muy feliz y nunca sufrí nada de lo que esta señora dice”.

Aunque intentó poner paños fríos al escándalo, el conductor deslizó que la actitud de su colega podría tener motivos mediáticos. “Creo que lo hace para mantenerse vigente, pero no voy a hablar mal de ella porque me parece una buena periodista”.

Respecto a las dinámicas internas del programa, Funes hizo referencia a una reciente tensión, indicando que Nancy pidió venir a conducir sola el viernes, pero el canal decidió que lo hiciera con Analía. Funes consideró que esta fue la decisión correcta. Además, ratificó su posición dentro del equipo: “Acá muerden todos el hueso, pero la conductora es Georgina Barbarossa. Cuando no está ella, el que conduce soy yo". Funes cerró dejando entrever que la tensión persiste, pues Pazos no asistirá esta semana porque él estará conduciendo.

Finalmente, Funes aseguró que no piensa seguir hablando de la periodista. Visiblemente molesto, deseó que la polémica pase pronto y reiteró que lo que dijo Pazos se metió con su vida privada y dijo cosas "horribles".