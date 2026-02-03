Un sujeto que se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial desde hacía tres meses fue detenido este lunes durante un operativo de acción rápida realizado por personal de la División GAM en la zona del barrio Costa Canal, en departamento Capital.

Según fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando los efectivos patrullaban el interior del barrio Costa Canal I y advirtieron la presencia de un hombre en actitud sospechosa. Al intentar entrevistarlo, el individuo emprendió la fuga a través de varios domicilios, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en el lateral de Ruta Nacional 40, a la salida del sector conocido como Costa Canal.

Braian Ezequiel Bajinay fue capturado tras estar tres meses prófugo.

Al momento de ser aprehendido, el sujeto identificado como Braian Ezequiel Bajinay, apodado "El Tarzán" opuso una fuerte resistencia, arrojando golpes de puño y puntapiés contra el personal policial con el objetivo de evitar ser reducido. Pese a ello, los efectivos lograron controlar la situación y concretar la detención.

De acuerdo a la información oficial, el aprehendido cumple una condena de seis años de prisión por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. Esta condena comenzó a cumplirla el 14 de marzo del año 2023.

El grupo GAM llevó a cabo la persecución y detención del evadido del Panal.

El delincuente domiciliado en el barrio Cabot, se encontraba evadido del Servicio Penitenciario desde hacía tres meses, cuando la Justicia de Ejecución Penal le otorgó las salidas transitorias. Una vez más a una persona que claramente no está en condiciones de reinsertarse en la sociedad, sin tener en cuenta quien le otorgó el beneficio de salidas transitorias, que el delito por el cual fue condenado es un delito grave como el robo agravado por el uso de arma de fuego. Tras no regresar al servicio penitenciario el sujeto registraba un pedido de captura vigente correspondiente a la Orden del Día N° 27051/25, de fecha 18 de diciembre de 2025.

El detenido fue trasladado y alojado en Comisaría 2°, de Concepción quedando a disposición de la Justicia y de la UFI Flagrancia, a la espera de ser reincorporado al Servicio Penitenciario Provincial.