El Gobierno provincial interviene en el deporte como política de Estado, con la aplicación del sistema de Tribuna Segura. El objetivo es garantizar la seguridad en los eventos deportivos y la posible vuelta del público visitante. Ante esto, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, habló con DIARIO HUARPE sobre la implementación del programa que busca reducir la violencia en las canchas y promover un entorno familiar.

Romero señaló que, si bien el tema es complejo, se trabaja con expectativas positivas: “Vemos que es un tema complejo, la seguridad de los espectadores y de los deportistas en los eventos deportivos es fundamental. Desde la Secretaría de Deportes acompañamos este intento de cambio, un proceso de mejora que viene de generación en generación”.

Publicidad

“Hoy se ven problemas de violencia, no solo en las tribunas, sino dentro del campo de juego, por lo que debemos trabajar coordinadamente con la Secretaría de Seguridad para darle un marco seguro a los eventos. Los cambios no se darán de un día para otro, sino de manera gradual, trabajando incluso con las barras de los clubes para reducir la violencia", explicó.

Romero también se refirió a la idea de limitar inicialmente el ingreso a socios, aunque advirtió sobre la necesidad de evaluar la cantidad de socios en cada club para evitar canchas vacías: “Tenemos que ir viendo cómo mejorar esta situación con un trabajo interdisciplinario que abarque deporte, seguridad y todas las áreas necesarias”.

En cuanto al uso de tecnología para el control y la seguridad, el ministro indicó que ya se están evaluando herramientas que permitan implementar sistemas de vigilancia y monitoreo en los estadios: “Estamos conversando sobre la posibilidad de incorporar tecnología, pero son pasos que debemos dar progresivamente. El objetivo es que la familia vuelva a la cancha y que el fútbol recupere su esencia”.

Publicidad

Por último, Romero resaltó la importancia de proteger a los más jóvenes: “No podemos presionar a los niños ni incentivar conductas fuera de lo normal. Es clave que el deporte vuelva a ser un espacio educativo y recreativo, y que los padres comprendan que la seguridad de todos es prioridad”, cerró.