Las intensas lluvias que azotaron a San Juan durante el fin de semana dejaron postales difíciles en distintos puntos de la provincia. Entre los afectados, un refugio de animales sufrió colapso del techo de una de las habitaciones y necesita alrededor de $600.000 para reconstruir lo dañado, por lo que apela a la solidaridad de los sanjuaninos para poder recuperarse.

Se trata de la Sala de Emergencias, un hogar de tránsito ubicado en el barrio Obrero de Rawson, donde el temporal provocó que el techo de una de las habitaciones del refugio cediera por completo. Allí se guardaban insumos de quirófano y medicación clave para atender a los animales, que se perdieron casi por completo.

“Con esta lluvia tan fuerte se nos cayó el techo de la habitación donde guardábamos los insumos de quirófano y la medicación de los animales”, relató Emilia Merino, presidenta de la ONG Pitbull en Peligro y responsable del refugio, a DIARIO HUARPE.

Emilia Merino, presidenta de la ONG Pitbull en peligro y del hogar de tránsito Sala de Emergencias. (Foto: DIARIO HUARPE)

Según explicó la rescatista, los daños no fueron menores, ya que el agua ingresó a todos los ambientes de la casa donde funciona el refugio. “Se nos inundó el quirófano, el baño y todo el lugar”, relató. En este sentido, la presidenta aclaró que si bien el techo que cedió no fue el del quirófano, sí correspondía a una habitación lindera, donde se resguardaban todos los materiales para las atenciones médicas y las bolsas de alimento destinadas a los animales.

Así quedó la habitación tras retirar los escombros que quedaron luego del derrumbe del techo. (Foto: DIARIO HUARPE)

Entre las pérdidas, la responsable del refugio enumeró jeringas inutilizadas, perfus, sueros, gasas y guantes descartables. “Ya sacamos los escombros y logramos rescatar algunas jeringas, pero las de 3 y 5 centímetros se mojaron y quedaron inutilizables. Las cajas se embarraron por completo”, lamentó.

Afortunamente, las casas de los perros no sufrieron daños. (Foto: DIARIO HUARPE)

A pesar del golpe, la red solidaria comenzó a activarse. Con visible emoción, Merino contó que gracias a donaciones y al apoyo del veterinario del refugio que colabora a bajo costo, que donó machimbre. Además, un vecino, Gabriel Guerrero, se ofreció a realizar la mano de obra de manera gratuita. “Tenemos gente muy buena que siempre ayuda”, expresó.

Las bolsas de alimento que pudieron rescatar de la habitación. (Foto: DIARIO HUARPE)

Sin embargo, aún resta cubrir lo más urgente: cemento, arena, membrana, machimbre y cañizo de tres metros de ancho por seis de largo, necesario para el sector donde los perros toman sol durante el invierno. “Tenemos que colocar membrana en toda la propiedad para evitar que esto vuelva a pasar”, explicó.

Actualmente, en el refugio hay 12 perros, aunque el número habitual asciende a 30. “Por el estado del lugar tuvimos que llevarnos algunos a nuestras casas”, contó. Al momento del derrumbe no había animales en el sector afectado ni personas en el lugar, lo que evitó una tragedia mayor. “Fue una desgracia con mucha suerte. Si alguien hubiera estado sacando medicación, podríamos haber tenido un accidente grave”, reflexionó.

El refugio funciona como veterinaria de bajo costo y atiende los lunes, miércoles y viernes por la tarde, y los sábados por la mañana con turno previo. (Foto: DIARIO HUARPE)

Para colaborar

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al barrio Obrero de Rawson, en Santiago del Estero 155 Sur, todas las tardes desde las 18 horas. También pueden comunicarse al 2645631131 o realizar donaciones al alias emilia.merino. Cada aporte es clave para que el refugio pueda reconstruirse y seguir salvando vidas.