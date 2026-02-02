La Secretaría de Deporte informó que desde el 9 hasta el 27 de febrero se llevará a cabo la inscripción al Curso Provincial de Guardavidas Profesional Náutico 2026, destinado a las personas que realizaron la preinscripción durante el mes de diciembre del año pasado.

El trámite deberá completarse de manera presencial en las Oficinas Náuticas, ubicadas en el Anexo de la Secretaría de Deporte, en la intersección de calles San Luis y Aberastain. La atención será de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 13:00. Desde la organización aclararon que el curso cuenta con un cupo limitado de aspirantes.

Durante la inscripción, los interesados deberán completar un formulario y una declaración jurada con datos personales, además de presentar la documentación requerida para conformar el legajo correspondiente.

Entre los requisitos exigidos se encuentra el certificado de apto médico para la realización de actividad física, fotocopia del DNI, certificado analítico de secundario completo, carpeta colgante y el comprobante de pago de la inscripción, que se abona en las Oficinas Náuticas al momento de realizar el trámite.

El Curso Provincial de Guardavidas 2026 es dictado por la Secretaría de Deporte, a través de la Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre y el Departamento Náutico y Deporte Motor. La instancia evaluativa para los aspirantes está prevista para el sábado 14 de marzo, en horario matutino, y se desarrollará en el dique Punta Negra.

Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico con el Departamento Náutico a través de la dirección: