El tratado comercial del Mercosur con la Unión Europea que fue anunciado hace unas semanas, se encuentra en un camino sinuoso al ser evaluado por los respectivos parlamentos de los países miembros de los bloques, tanto del lado europeo, como de la parte sudamericana.

En el caso argentino, varios bloques partidarios empezaron a tener sus reparos y ciertas críticas ante los textos preliminares del acuerdo que empezó a circular.

Entre los legisladores con más resistencias a darle el aval al acuerdo, están los que pertenecen a Unión por la Patria. En UxP, se advirtió que el texto del tratado debe ser autenticado todavía por el cuerpo diplomático de Paraguay -donde el pasado 17 de enero se firmó el acuerdo- ya que la versión en español contiene “errores” de redacción y no va a ser enmendada al menos hasta el 2 de febrero.

En este sentido, no se alcanzaría el plazo para ser votado en las sesiones extraordinarias del Congreso, tal como pretende el Gobierno, de manera exprés. El tratado comercial consta de 8 mil páginas que aún deben certificarse “una a una” por parte de las autoridades diplomáticas de Paraguay, país que ejerce la presidencia Pro Tempore del Mercosur.

Varios bloques de la oposición tienen posturas divididas sobre el aval del acuerdo comercial.

La UE aplazó la aprobación del acuerdo, debido a que el parlamento del bloque votó para que el texto sea revisado previamente por el Tribunal de Justicia, un proceso que podría demorar meses y deberá recorrer muchos procesos burocráticos para que entre en vigencia.

Por su parte, el bloque peronista, que preside Germán Martínez está trabajando en una estrategia para frenar el apuro del Gobierno en tenerlo aprobado de manera exprés.

Sin embargo, se evidencia también otra línea de postura interna más favorable al acuerdo, dado que se argumenta, que podría funcionar como un contrapeso respecto de eje comercial con Estados Unidos al que Milei pretende subordinar las relaciones exteriores del país.

Por ejemplo, el senador nacional Jorge Capitanich, quien considera que este acuerdo abre oportunidades de expansión comercial, se mostró cauto respecto del impacto que podría tener para sectores sensibles de la economía argentina.

“Es un acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea que trae nuevas oportunidades y desafíos para todos los sectores económicos de nuestro país”, había manifestado el ex gobernador de Chaco el 17 de enero pasado.

Desde otra vereda, el diputado nacional y referente de Patria Grande Juan Grabois adelantó su rechazo. “Olvídense que vote el acuerdo con la U.E. No le sirve a la Argentina. Lula defendió bien los intereses de Brasil, Milei defendió bien los intereses de Alemania. Lo que está haciendo el cipayo con peluca es abrir aún más las compuertas para exportar materia prima e importar productos industriales”, lanzó por X.

