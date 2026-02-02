El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que Pedro Lines será el nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en reemplazo de Marco Lavagna, quien presentó su renuncia en el marco de los cambios previstos en la metodología de medición de la inflación.

Durante una entrevista radial, Caputo explicó que la salida de Lavagna se dio en el contexto del trabajo técnico para implementar una nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya aplicación estaba prevista para este año. Sin embargo, aclaró que el Gobierno decidió postergar ese cambio y continuar, por ahora, con la medición actual.

“Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que hacerlo una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado”, señaló el ministro.

En ese marco, Caputo anunció la designación de Pedro Lines, economista de perfil técnico y con trayectoria dentro del organismo estadístico. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una maestría en Economía y realiza estudios de posgrado en Minería de Datos. Dentro del Indec se desempeñaba como director técnico, con responsabilidades en la coordinación del Programa Estadístico Anual y en la elaboración de normas y procedimientos vinculados a censos, encuestas e indicadores económicos y sociales.

Al confirmar el nombramiento, el ministro destacó el recorrido profesional del nuevo titular del organismo y recordó que se apartó de su cargo durante el período en que existían cuestionamientos sobre la manipulación de estadísticas oficiales.

La decisión de mantener la fórmula vigente para el IPC se conoce en un contexto en el que consultoras privadas estimaban que, de haberse aplicado la nueva metodología, la inflación de enero se habría ubicado entre el 2,2% y el 2,6%, por debajo del 2,8% registrado en diciembre.

El dato de inflación cobra relevancia para el esquema económico actual, ya que las bandas cambiarias se ajustan en función del IPC que publica el Indec, además de ser un indicador central para la evolución de precios en los próximos meses.

En paralelo, Caputo se refirió a la actualización de tarifas de los servicios públicos y señaló que el Gobierno modificó el esquema para reducir la volatilidad estacional. Indicó que, si bien se eliminó la segmentación por niveles de ingresos, los usuarios de ingresos medios y bajos continúan recibiendo subsidios.

Según explicó, la recomposición tarifaria será levemente superior a la inflación mensual, aunque anticipó que algunos usuarios podrían registrar aumentos más significativos en febrero, aunque menores a los que se hubieran producido en el esquema anterior.