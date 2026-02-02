El Congreso nacional vuelve a poner en agenda uno de los debates más sensibles para las provincias mineras. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el próximo miércoles 11 de febrero comenzará en la Cámara de Diputados el tratamiento de la aclaratoria a la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca modificar aspectos centrales de la Ley 26.639 y que genera fuertes expectativas en distritos mineros como San Juan.

El proyecto llega al recinto luego de haber obtenido dictamen favorable en diciembre pasado, tras varias jornadas de exposiciones técnicas y políticas. Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron el 18 de diciembre un dictamen de mayoría que habilitó el avance de la propuesta, aunque se resolvió abrir un período de análisis durante el receso de verano. Concluida esa etapa, el oficialismo decidió incluir el tema en el nuevo llamado a sesiones extraordinarias de febrero.

De acuerdo a lo señalado desde el ámbito legislativo, la intención es que la discusión por la aclaratoria de la Ley de Glaciares se dé antes de ingresar de lleno en el tratamiento de la reforma laboral, otro de los proyectos prioritarios del Ejecutivo. En ese marco, la sesión del 11 de febrero aparece como una fecha clave para destrabar un debate que lleva años de tensión entre el desarrollo productivo y la protección ambiental.

La iniciativa propone redefinir el concepto de “ambiente periglacial” y otorgar a las provincias un rol más activo en la identificación de las zonas alcanzadas por la protección de la ley. El objetivo central es que sean los gobiernos provinciales los que evalúen los emprendimientos mineros en sus territorios, bajo la condición de preservar el medio ambiente y respetar el régimen de presupuestos mínimos establecido a nivel nacional.

El proyecto cuenta con el respaldo explícito de los gobernadores de provincias mineras, entre ellas las que integran la Mesa del Litio y del Cobre, que vienen reclamando mayor previsibilidad jurídica para el desarrollo de inversiones. Desde esos sectores sostienen que la redacción actual de la ley genera ambigüedades que terminan paralizando proyectos estratégicos y afectando el crecimiento económico y el empleo.

Sin embargo, la propuesta también enfrenta una fuerte resistencia. Organizaciones ambientalistas, sectores científicos y especialistas en recursos hídricos advierten que la modificación podría implicar un retroceso en la protección de las reservas de agua dulce, al flexibilizar los criterios para definir las áreas periglaciares. En ese sentido, anticipan un debate intenso en el recinto y una fuerte presión social durante el tratamiento legislativo.

El debate formal se inició el 17 de diciembre pasado, cuando las comisiones de Minería y de Ambiente del Senado se reunieron en plenario para dar comienzo al análisis del proyecto que modifica la Ley 26.639. Desde entonces, la iniciativa se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda minera y ambiental del país.

Para San Juan, el avance de la aclaratoria es seguido con particular atención. La provincia considera que una definición más precisa del área periglacial permitiría compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo de proyectos mineros de gran escala. Con la fecha ya confirmada, Diputados se prepara para un debate que promete ser uno de los más trascendentes del período de sesiones extraordinarias.