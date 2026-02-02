El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la designación de Pedro Lines como nuevo titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tras la renuncia de Marco Lavagna, quien se desempeñaba al frente del organismo desde 2019.

Lines es un funcionario de perfil técnico y con una extensa trayectoria en el sistema estadístico. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa una maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Publicidad

Desde 2018 se desempeñaba como director técnico del Indec, cargo desde el cual tuvo a su cargo la coordinación y elaboración del Programa Estadístico Anual, además del desarrollo de normas y procedimientos vinculados con la planificación, diseño, ejecución y evaluación de censos y encuestas. También participó en la construcción de indicadores económicos y sociales.

En el plano internacional, Lines integra el Grupo de Expertos Asesores de las Naciones Unidas que asiste al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales en tareas vinculadas al Sistema de Cuentas Nacionales y su implementación.

Publicidad

Entre 2016 y 2018 estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional de la Argentina. Previamente, trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de cuadros de Oferta y Utilización y cuentas por sector institucional.

Su carrera profesional comenzó en el área de Cuentas Nacionales, participando en estimaciones del año base 1993 y en la Matriz de Insumo-Producto 1997. Además, desarrolló modelos de simulación macroeconómica, trabajó en la desestacionalización de series económicas y cuenta con amplio manejo de software estadístico. En el ámbito académico, fue ayudante de Econometría en la UBA durante diez años.

Publicidad

Desde el Indec informaron que el nombramiento de Lines garantiza la continuidad de las operaciones estadísticas vigentes y del calendario anual de difusión anticipada.

La salida de Lavagna se produjo en el marco del debate por la implementación de una nueva metodología para medir la inflación. Caputo confirmó que, por el momento, se mantendrá la fórmula actual y que el cambio se realizará cuando el proceso de desinflación esté consolidado.

El nuevo método, cuyo desarrollo comenzó durante la gestión anterior, incorpora la canasta de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 y forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.