Economía > Cifras preocupantes

El país sufre un aumento exponencial de la deuda externa privada

Los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina, reporta un incremento de obligaciones en moneda extranjera debido a las importaciones de bienes. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La composición total de la deuda privada estuvo formada, en su mayoría, por la deuda por importaciones de bienes en US $39.055 millones.

La deuda externa del sector privado alcanzó los US$116.847 millones al cierre del tercer trimestre del 2025, lo que representó un aumento de US$7.300 millones con relación al trimestre previo. Comparado con el mismo período del 2024, la deuda tuvo un aumento de casi US$13.000 millones.

Según el último informe sobre deuda externa privada, que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el crecimiento se explicó debido al incremento de US$5.016 millones de la deuda comercial y US$2.284 millones de la financiera.

La composición total de la deuda privada estuvo formada, en su mayoría, por la deuda por importaciones de bienes (US$39.055 millones). En menor escala le siguieron los préstamos financieros (US$29.581 millones) y los títulos de deuda en manos de no residentes (US$16.011 millones).

Por detrás de ese podio quedó la deuda por exportaciones de bienes (US$15.191 millones), por servicios (US$13.631 millones) y en último lugar la categoría “otra deuda financiera” (US$3.378 millones).

El aumento en la deuda comercial se explicó por el incremento de la deuda por exportaciones de bienes (US$5.428 millones), parcialmente compensado por las cancelaciones de importaciones de bienes (US$57 millones) y deuda de servicios (US$354 millones).

En lo que respecta a la deuda financiera, el incremento se dedujo por la suba de los préstamos financieros (US$2.401 millones) seguido por los títulos de deuda (US$57 millones) parcialmente compensado por “otra deuda financiera” (retroceso de US$174 millones).

