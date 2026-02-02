La deuda externa del sector privado alcanzó los US$116.847 millones al cierre del tercer trimestre del 2025, lo que representó un aumento de US$7.300 millones con relación al trimestre previo. Comparado con el mismo período del 2024, la deuda tuvo un aumento de casi US$13.000 millones.

Según el último informe sobre deuda externa privada, que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el crecimiento se explicó debido al incremento de US$5.016 millones de la deuda comercial y US$2.284 millones de la financiera.

La composición total de la deuda privada estuvo formada, en su mayoría, por la deuda por importaciones de bienes (US$39.055 millones). En menor escala le siguieron los préstamos financieros (US$29.581 millones) y los títulos de deuda en manos de no residentes (US$16.011 millones).

Por detrás de ese podio quedó la deuda por exportaciones de bienes (US$15.191 millones), por servicios (US$13.631 millones) y en último lugar la categoría “otra deuda financiera” (US$3.378 millones).

El aumento en la deuda comercial se explicó por el incremento de la deuda por exportaciones de bienes (US$5.428 millones), parcialmente compensado por las cancelaciones de importaciones de bienes (US$57 millones) y deuda de servicios (US$354 millones).

En lo que respecta a la deuda financiera, el incremento se dedujo por la suba de los préstamos financieros (US$2.401 millones) seguido por los títulos de deuda (US$57 millones) parcialmente compensado por “otra deuda financiera” (retroceso de US$174 millones).