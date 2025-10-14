Walter Santiago, conocido popularmente como “Alfa”, protagonizó un accidente de tránsito que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El incidente ocurrió el 13 de octubre de 2025, cuando el exparticipante de Gran Hermano chocó con su auto a un hombre que circulaba en bicicleta.

La colisión tuvo lugar en la Avenida Rocha, en la localidad de Tigre. Las imágenes posteriores al choque fueron mostradas y difundidas por las redes sociales de Sálvese Quien Pueda (SQP), el ciclo conducido por Yanina Latorre.

Publicidad

En la grabación compartida por SQP, se pudo ver al exintegrante del reality conversando con dos hombres junto al cordón de la calle. Si bien el momento del choque "estalló en las redes sociales", trascendió que el suceso "no fue grave".