El 13 de octubre de 2025, tras la culminación de La Voz Argentina —que coronó a Nicolás Behringer como ganador—, Telefé dio inicio a una nueva edición de Masterchef Celebrity. El reality culinario, que cuenta con Wanda Nara como conductora y el jurado estelar conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, registró un “escandaloso rating” en su primer programa.

El ciclo de cocina comenzó midiendo 16.5 puntos de rating, aprovechando el arrastre de audiencia que dejó la final de La Voz. Sin embargo, los números continuaron escalando a medida que avanzaba la emisión del primer episodio. Alrededor de las 22:36, el programa ya había alcanzado los 17.5 puntos.

El pico máximo de audiencia para el debut de Masterchef Celebrity 2025 se registró cerca de las 23 horas, cuando el reality tocó los 18.5 puntos de rating.

A lo largo de su emisión, el programa se mantuvo alrededor de los 18 puntos. Si bien tuvo una caída sobre el cierre, terminando con 14.8 puntos, superó ampliamente a su competencia directa, Otro Día Perdido, que marcó 4 puntos de rating.

La producción de MasterChef Celebrity Argentina 2025 mantiene altas expectativas por el formato, que en su primera emisión contó con la presencia de 12 de los 24 participantes.

Entre el listado de celebridades que pondrán a prueba sus habilidades culinarias en esta edición se encuentran figuras como Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Maxi López, Luis Ventura, Sofi Martínez, La Joaqui, Diego “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y Miguel Ángel Rodríguez, entre otros.