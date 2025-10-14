Luego de varios meses marcados por la distancia y los conflictos, la expareja compuesta por La China Suárez y Benjamín Vicuña habría logrado retomar el diálogo y acercar posiciones. Este entendimiento se habría alcanzado en privado con el objetivo primordial de velar por el bienestar de sus hijos, Magnolia y Amancio. Según lo trascendido, este acuerdo permitiría mantener la calma, al menos, hasta marzo del próximo año.

El vínculo entre los actores no siempre fue tenso, pues solía ser armonioso. Sin embargo, la relación se complicó después de que la actriz hiciera público un comunicado con duras críticas dirigidas hacia el actor, cuestionando su rol paterno. El distanciamiento se profundizó particularmente a partir de un episodio ocurrido en septiembre. En esa ocasión, Vicuña manifestó su enojo al enterarse por terceros de que sus hijos habían sido inscriptos en una escuela de Estambul.

En su momento, el actor chileno expresó que esta decisión había alterado la rutina de los chicos, y subrayó la importancia de mantener una buena comunicación para la crianza compartida. Vicuña afirmó que se dio cuenta de la situación: “Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos, yo los llamo todos los días a las 7 am. Pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”.

En las últimas horas, sin embargo, surgieron señales de esta tregua. La periodista Karina Iavícoli reveló en la emisión de Intrusos en América TV detalles sobre este nuevo escenario, el cual representa un alivio para ambos. Iavícoli explicó algunos puntos clave del presunto pacto alcanzado.

Uno de los puntos principales es el compromiso de "No dar notas" y no hablar más de este asunto ("no hablemos más de este asunto"). La periodista comentó que, aunque esta regla aplica a ambos, la restricción podría impactar más a Benjamín, dado que es a quien los medios "vamos a buscar porque lo tenemos más cerca".

Otro aspecto clave del entendimiento es la reanudación del contacto entre los actores. Iavícoli detalló que han "empezado a tener contacto vía chat", algo que previamente estaba "completamente anulado". El contacto es "Poco, pero hablan", señaló la panelista.

Karina Iavícoli agregó que Benjamín sigue preocupado por "este asunto de los chiquitos que tiene con la China que van y que vienen (a Turquía)", pero reiteró que "por el momento, lo que me enteré es que hasta marzo habría paz".