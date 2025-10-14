El Ministerio Público Fiscal informó la detención de siete adultos y un menor de edad por su presunta participación en el homicidio de un niño de 5 años ocurrido durante una gresca en el Barrio Valle Grande de Rawson. Los hechos, que conmocionaron a la comunidad, se produjeron en la noche del 13 de octubre de 2025.

Identidad de los detenidos

Los imputados mayores de edad, cuyas identidades fueron confirmadas por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, son:

Publicidad

Bazan Alan Juan (DNI 45023276)

Carrizo Dante Emanuel (DNI 32782419)

Santander Gonzalo José David (DNI 43122879)

Carrizo Hernán Ariel (DNI 39009826)

Guajardo Cristian Daniel (DNI 27760829)

Carrizo Jonathan Javier (DNI 38469464)

El séptimo imputado, identificado sólo por las iniciales L.B. por ser menor de edad, quedó a disposición de la Jueza de Menores Dra. Camus.

Desarrollo de los hechos

Según el informe fiscal, los detenidos fueron arrestados aproximadamente a las 00:40 horas del 14 de octubre en inmediaciones de las manzanas 23 y 26 del Barrio Valle Grande. Testigos relataron que el hecho surgió luego de una gresca que comenzó alrededor de las 22 horas del 13 de octubre.

Publicidad

Horas después del conflicto, desde una vivienda identificada como Casa 1 comenzó a abrirse fuego hacia la vía pública. Uno de los disparos impactó en el menor B.E.R., de 8 años, quien se encontraba en el lugar. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Dr. Marcial Quiroga en un vehículo particular, ingresando a las 00:36 horas con una herida de arma de fuego en el pecho.