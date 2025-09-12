Rugby Championship: hora, formaciones y cómo ver Australia vs. Los Pumas

Los Pumas se enfrentan a un desafío crucial este sábado en el Rugby Championship 2025. El seleccionado argentino de rugby visitará a Australia en Sídney en la cuarta fecha del torneo, con el objetivo de resarcirse de la frustrante derrota sufrida el fin de semana pasado. El encuentro promete ser un intenso duelo, ya que los Wallabies buscarán afianzar su segunda posición en la tabla.

El partido se jugará en el Allianz Stadium de Sídney y el kick-off está programado para la 1:16 de la madrugada (horario argentino). La transmisión en vivo comenzará a las 00:30 por Disney+ y ESPN. El contexto del partido es de revancha para Los Pumas, que en el encuentro anterior estuvieron muy cerca de la victoria. A pesar de una ventaja inicial de 21 a 7, el equipo cometió errores individuales y en la toma de decisiones que les costaron el partido en el cierre, lo que les dejó un sabor amargo.

Un equipo en crecimiento, pero con inconsistencias

El equipo australiano, bajo la dirección de Joe Schmidt, llega con el impulso de haber ganado el último partido contra Argentina. Esa victoria agónica, sumada a la remontada contra Sudáfrica, demuestra que los Wallabies están encontrando un punto de inflexión en su mentalidad, sabiendo cómo buscar y cerrar los partidos en los momentos clave. A pesar de que aún tienen aspectos por mejorar, su consistencia reciente los posiciona como un fuerte contendiente en el torneo.

Por otro lado, Los Pumas tienen el desafío de encontrar la regularidad que les permita ser un equipo de élite. Si bien han mostrado una gran mejoría en su juego en los últimos dos años, todavía no logran encadenar victorias consecutivas y ser consistentes en el tiempo. Ráfagas de gran rugby se mezclan con momentos de desatención. La revancha en Sídney, con el antecedente de un partido que tenían en sus manos, será una prueba de fuego para demostrar si el equipo puede dar ese paso adelante que tanto necesita.

Un historial que favorece a los Wallabies

El historial entre ambos equipos favorece a los Wallabies, con 30 victorias, 9 para Argentina y 3 empates. Sin embargo, Los Pumas tienen un grato recuerdo en Sídney: en la temporada 2023, lograron su primera victoria en la ciudad australiana, imponiéndose por un ajustado 34 a 31. Este antecedente, sumado al estadio lleno y la motivación de la revancha, le agrega un condimento especial a este nuevo enfrentamiento.

Las formaciones de los equipos

Australia: James Slipper, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Jeremy Williams, 5. Tom Hooper, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson, 9. Nic White, 10. Tane Edmed, 11. Corey Toole, 12. Hunter Paisami, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Andrew Kellaway.

Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Angus Bell, 18. Zane Nonggorr, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Carlo Tizzano, 21. Tate McDermott, 22. James O’Connor, 23. Filipo Daugunu.

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Franco Molina, 20- Pablo Matera, 21- Agustín Moyano, 22- Justo Piccardo, 23- Ignacio Mendy.