Rugby Championship: hora, TV y formaciones de Australia vs. Los Pumas

Un duelo de alto voltaje se aproxima en el mundo del rugby. Los Pumas se enfrentarán a los Wallabies este sábado en la ciudad australiana de Townsville, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Rugby Championship 2025. El partido, que será transmitido en exclusiva por ESPN 2 y Disney+ Premium, promete ser un verdadero choque de estilos y un nuevo capítulo en la creciente rivalidad entre ambos equipos.

Ambas selecciones llegan con resultados recientes que invitan a la expectativa. Los Wallabies demostraron un notable poder de recuperación en su serie contra Sudáfrica. Tras una caída inicial que exhibió un brillante poder de reacción, los australianos perdieron su segundo partido, pero mostraron el potencial para competir contra los mejores. Ahora, regresan a casa para dos encuentros consecutivos, listos para enfrentar el desafío argentino en su propio terreno.

Un presente brillante para Los Pumas

Por su parte, Los Pumas arriban a Australia con la moral por las nubes después de una actuación histórica. El equipo argentino logró una victoria sin precedentes al vencer a los All Blacks por primera vez en condición de local, con un marcador de 29 a 23. Este triunfo representa la cuarta victoria del equipo sobre Nueva Zelanda desde 2020, un claro indicio de la evolución y el crecimiento sostenido de Los Pumas en los últimos años.

Un historial cada vez más parejo

El historial entre Argentina y Australia muestra 41 partidos jugados. Los Pumas buscarán su décimo triunfo, mientras que el recuento de victorias, derrotas y empates sigue inclinándose del lado de los Wallabies. Sin embargo, un dato resalta: Los Pumas han ganado tres de los últimos cuatro partidos entre ambos. La única derrota reciente fue por la mínima, un ajustado 20-19 en La Plata, lo que demuestra la paridad actual entre ambos equipos. El último triunfo de Los Pumas en territorio australiano fue en 2023, con una victoria por 34-31 en Parramatta. Este regreso a Townsville, lugar donde no jugaban desde 2021, añade un ingrediente extra a la contienda.

Los 15 iniciales

El kick-off del partido está programado para la 1:30 (hora de Argentina), con la transmisión comenzando media hora antes. A continuación, las formaciones confirmadas para el encuentro:

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Joaquín Oviedo, 21- Agustín Moyano, 22- Gerónimo Prisciantelli, 23- Benjamín Elizalde

Australia: Tom Robertson, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Nick Frost, 5. Tom Hooper , 6. Rob Valetini , 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (c) , 9. Nic White, 10. Tom Lynagh, 11. Corey Toole, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii , 14. Max Jorgensen, 15- Andrew Kellaway.

Suplentes: 16. Brandon Paenga-Amosa , 17. Angus Bell , 18. Zane Nonggorr, 19. Jeremy Williams, 20. Carlo Tizzano, 21- Tate McDermott, 22- James O’Connor, 23- Filipo Daugunu.