Dos camioneros murieron en un choque frontal registrado el domingo por la noche en la ruta 7, a la altura del kilómetro 1.090 en Potrerillos, provincia de Mendoza. El siniestro, ocurrido pasadas las 23:30, involucró además a un auto particular que impactó desde atrás a uno de los rodados de mayor porte. El accidente provocó un incendio de gran magnitud que impidió el trabajo inmediato de los rescatistas y dejó la ruta completamente cortada.

La reconstrucción preliminar indica que el camión de patente argentina invadió el carril contrario, chocando de frente contra un camión chileno. El Renault Megane que circulaba detrás del transporte del vecino país no logró frenar a tiempo y terminó colisionando contra la parte trasera. La carga de uno de los camiones, cubiertas altamente inflamables, alimentó el fuego y generó una barrera que impidió acceder a las cabinas, donde los conductores quedaron atrapados.

Publicidad

Bomberos voluntarios de Potrerillos y Luján de Cuyo trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas. Una vez sofocado el incendio, personal del Servicio de Emergencias Coordinado constató el fallecimiento de ambos camioneros. También asistieron a los cuatro ocupantes del auto: tres adultos y una niña de 8 años. Los adultos fueron diagnosticados con politraumatismos moderados y trasladados al Hospital Del Carmen, mientras que la menor fue derivada al Hospital Fleming con traumatismo moderado.

Gendarmería Nacional dispuso un bypass en la zona del siniestro y recomendó circular con extrema precaución. La ruta 7 continúa cortada mientras avanzan las pericias para determinar con precisión las causas del trágico accidente.